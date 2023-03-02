مؤيداً مبادرة باتيلي.. الحصادي: يجب اتخاذ موقف حازم من المعرقلين

أعلن عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، تأييده لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023.

وقال الحصادي في تصريحات صحفية: “ضمانات نجاح مُبادرة باتيلي تتضمن حشد التوافق الإقليمي والدولي الداعم للمبادرة، ويجب صناعة توافقات وطنية قدر المستطاع للوصول إلى مشترك وطني ينعكس بالإيجاب على المبادرة”، بحسب وصفه.

وأضاف “يجب اتخاد موقف حازم من المعرقلين سواء بالفتوى الدينية أو بالتحريض السياسي أو من خلال خطاب الكراهية أو استخدام السلاح، ويجب تحييد المال العام، وحماية الحوار من المال السياسي الفاسد وآلية الاختيار والتمثيل وحسن الإدارة والتعهد بقبول المخرجات”، وفقا لحديثه.