قواذف هاون ومخلفات حرب مخبأة في منزل مهجور بمشروع الشركة الهندية في سبها

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تمكنت أجهزة الأمن في سبها من العثور على نحو 100 قذيفة هاون وبعض مخلفات الحرب كانت مخبأة في منزل مهجور بمشروع الشركة الهندية.

وقالت، وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، إن العثور على القذائف جاء بعد ورود معلومات من أحد أفراد الشرطة التابعين لمركز شرطة سبها المدينة، تفيد بوجود مخلفات حرب (قذائف هاون) في منزل مهجور بمشروع الشركة الهندية سبها.

وأضافت، أنه بالتعاون مع مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بجهاز المباحث الجنائية سبها، تمَّ التوجه إلى عين المكان، حيث عثر بالمنزل على قرابة مائة قذيفة هاون وبعض مخلفات الحرب، مؤكدة أنه تمّت إزالتها بالطريقة الأمنية ونقلها إلى مقر المباحث الجنائية سبها.