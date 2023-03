المنقوش: نعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية

ليبيا- أكدت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش أهمية العمل بمبدأ الإنصاف مع كافة الضحايا والمناضلين الساعين لحماية حقوق الإنسان.

تأكيد المنقوش جاء وفقًا لبيان صحفي عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد في كلمتها خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفيها شددت على سعي هؤلاء لبناء مجتمع قوي يحترم هذه الاستحقاقات الإنسانية بإدارة سلطة مدنية عادلة.

ووصفت المنقوش عملية نيل حقوق الإنسان بالمسيرة الطويلة التي لن تكون فيها ليبيا مختلفة عن باقي دول العالم العاملة على ترسيخ مبادئها والتطلع إلى مستقبل أفضل في هذا الملف، كاشفة في ذات الوقت عن خطوات حكومة تصريف الأعمال في هذا المجال.

وبينت المنقوش أن هذه الخطوات تمثلت في إطلاق آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة لتنفيذ التوصيات الدولية وإصدار قرارات تعزز حماية حقوق الإنسان ودور السلطات القضائية، فضلًا عن توضحيها التحديات المصاحبة لعملية التحول الديموقراطي بعد عقود الانتهاكات والصراعات.

وتطرقت المنقوش لجهود حكومة الدبيبة في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب وحفظ حقوق الضحايا عبر الطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي حقائق لتوثيق الانتهاكات وانتظار التقرير النهائي للجنة، مؤكدة أن المسيرة طويلة.

وقالت المنقوش: “لن يكون شعبنا مختلفًا عن باقي شعوب الأرض التي نجحت في تجاوز مآسيها ونزاعاتها ولن نفقد العزيمة أفرادًا ومؤسسات، وأجدد تأكيدي اليوم على دعم إرادة الليبيين وإجراءاتهم في إصلاح وتطوير كافة البرامج الجادة والطموحة في مجال حقوق الإنسان فالمهمة صعبة وليست مستحيلة”.

وتابعت المنقوش قائلة: “نواصل العمل من مواقعنا في حكومة الوحدة الوطنية بكل شجاعة وإصرار على إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية، وإن الجهود الوطنية والدولية في هذا السياق يجب أن تصب في اتجاه إنجاح مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”.

وأضافت المنقوش بالقول: “وحكومة بلادي عازمة على تفعيل وإنجاح هذا المسار، وأشيد هنا بالخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في هذا المجال ونحن نعمل بكل مسؤولية لتلافي حدوث أي مآسي يتعرض لها المهاجرون، ونتطلع لدور أممي ودولي أكبر لدعم رؤيتنا”.

وقالت المنقوش:”إن معالجة هذه القضية تمتد لدور المصدر ومساندتها في مواجهة الظروف التي أدت إلى نزوح وهجرة آلاف البشر بشكل متواصل منذ عقود نحو مناطق ودول أخرى تكفل لهم حياة كريمة وتطلع إلى التقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق”.

واختتمت المنقوش بالقول: “أنشأت حكومتنا لجنة واسعة لدراسة التقرير النهائي والتوصيات الختامية وسبل التعامل معها إيمانًا منا بأن السلطات القضائية الوطنية هي الأقدر والأجدر على إنفاذ القانون وحماية الحريات وتحقيق مبادئ الإنصاف والعدالة”.

