ليبيا.. رئيس “أورام مصراتة” يعلن غلق أبواب القسم لتأخر صرف الرواتب 7 سنوات

أعلن رئيس قسم أورام الأطفال بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة في ليبيا، عادل حميد، عن تأخر صرف رواتب الأطباء العاملين بالمعهد لمدة تجاوزت الـ 7 سنوات.

وقال حميد في تصريحات صحفية له اليوم، إن عدد من الأطباء الذين تأخرت رواتهم كل تلك الفترة، توقفوا عن العمل بالمعهد بسبب عدم صرف مرتباتهم.

أضاف رئيس قسم أورام الأطفال بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة، أن القسم سوف يغلق أبوابه خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع: “لم يتبق إلا القليل من كادر الموظفين وهم في طريقهم لترك العمل بسبب تأخر صرف مرتباتهم، وناشدنا وزارة الصحة والجهات المعنية لحل هذه المشاكل ولكن دون جدوى حتى هذه اللحظة”.