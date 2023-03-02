قصر الاخيار.. العثور على جثمان الطفل المفقود رائد الفيتوري في بئر ماء

تمكنت في ساعات الصباح الاولى فرق الانقاذ التابعة للدفاع المدني من اخراج جثــمان الطفل “رائد طارق محمد عبدالسلام الفيتوري” والبالغ من عمر 4 سنوات، من بئر ماء بمنطقة قصر الاخيار شرق العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان لهيئة السلامة المدنية، فقد جرى نقل جثـمان الطفل من قبل فرق الطوارئ التابع لمكتب أسعاف القره بوللي الى مستشفى القروي قصر الأخيار.

يذكر ان غرفة العمليات المركزية بجهاز الاسعاف كانت قد تلقت بلاغ بسقوط طفل داخل بئر بمنطقة قصر الأخيار ليلة البارحة، وتم توجيه الفريق المذكور سلفا للمكان، وفقاً للبيان.

يشار الى ان أهل الطفل افادوا بفقدانه من عصر يوم أمس وتم العثور على الطفل رائد متوفي في ماجن ماء بمنطقة أبورحمة قصر الاخيار.