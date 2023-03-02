طرابلس.. اجتماع تحضيري لأطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التسول

عقد الاجتماع التحضيري الأول الرامي لتجهيز اطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التسول ، تحت شعار نحو التصدي لافة الكسب دون مجهود والتي ستنظمها و تشرف عليها مديرية امن طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن مديرية امن طرابلس، يأتي الاجتماع تنفيذا لتعليمات السيد مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة و في سبيل تفعيل الوظيفة الأمنية الاجتماعية الرامية إلي تحقيق وتوفير السند الاجتماعي ومعالجة حالات التشرد في الطرقات العامة ومعالجة أوضاع المتسولين .

وبحسب البيان تسعى مديرية امن طرابلس من خلال الحملة لتحقيق رؤيتها في توجيه وعي المواطنين بعدم التعاطف مع المتسولين والتوجه نحو العمل الخيري المؤسسي، الذي يضمن وصول الصدقات والتبرعات والزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين ، و الدعوة الجهات التشريعية في الدولة و ذلك لتشديد عقوبة التسول لمن يعود اليه.

وكان الاجتماع بحضور رئيس قسم الشرطة النسائية العقيد رانيا الصيد ، و رئيس قسم الاداب العقيد سهيلة عبدالله ،و رئيس مكتب شؤون المراة المقدم ليلى التومي ، و رئيس قسم حماية الاسرة و الطفل المقدم سمية ، حيث عكف المجتمعون لوضع الخطط و الترتيبات التي سيتم قولبتها تمهيداً لاطلاق الحملة .

يذكر ان تعليمات السيد مدير الامن تقضي بعدم توقف الحملة حتى القضاء عليها نظرا لما تلحقه الظاهرة من اثار سلبية اجتماعياً و اقتصادياً على المجتمع.