اللافي يتابع جهود إعادة فتح أجواء أوروبا أمام تحليق طائرات ليبيا

ليبيا – ترأس وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة تصريف الأعمال الاجتماع الأول للجنة رفع حظر تحليق شركات طيران ليبيا بأجواء أوروبا.

بيان صحفي صدر عن حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن اللجنة ضمت إلى جانب اللافي ممثلين عن إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ووزارة المواصلات بالحكومة ومصلحتي الطيران المدني والمطارات ومندوبين عن جهازي الأمن الداخلي والمخابرات.

وبحسب البيان، تدارس المجتمعون وضع خطة وإجراءات سريعة لإعادة فتح الأجواء الأوروبية لتكون البداية من التنسيق مع إيطاليا لاستئناف الرحلات بينها وبين ليبيا والانتقال إلى مرحلة الرفع النهائي، والسماح للطائرات المسجلة في البلاد بالعبور والهبوط في مطارات أوروبا.

