إضراب جماعي عن الطعام لـ 22 معتقلاً سورياً بسجن الزاوية الليبي

احتجاجاً على ظروف احتجازهم، دخل عدد من المعتقلين السوريين في إضراب جماعي عن الطعام داخل سجن بمدينة الزاوية غرب ليبيا.

وجاء إضراب السوريين المعتقلين في ليبيا وفق ما نقل موقع العربية للمطالبة بتحسين أوضاعهم وإطلاق سراحهم.

وأكد مؤسس منظمة “بلادي” لحقوق الإنسان طارق لملوم، في تصريحات لموقع “العربية، إن الأمر يتعلق بـ22 مهاجراً سورياً دخلوا منذ أشهر إلى الأراضي الليبية بطريقة قانونية من مطار بنغازي في رحلة جويّة عبر شركة “أجنحة الشام”.

وأضاف أن هؤالاء اعتقلوا بعد انتقالهم إلى منطقة العجيلات غرب ليبيا وإيداعهم السجن بتهمة دخول البلاد والإقامة فيها بطريقة غير شرعية وتغريمهم مبلغا ماليا والحكم بترحيلهم إلى بلدانهم.

وانتهى المطاف بهؤلاء السوريين في سجون حكومة الوحدة، بعد أن وصلوا إلى ليبيا بهدف الانتقال إلى أوروبا في هجرة غير شرعية من السواحل الغربية للبلاد.

المعتقلين من بينهم 3 أطفال أصغرهم ليث، وهو لم يتجاوز عمره 14 سنة، ويقول العربية إن الحرب في بلاده تسبّبت في بتر قدمه منذ أن كان عمره 10 سنوات.

وأوضح لملوم أن قرار اعتقالهم واحتجازهم “غير قانوني”، موضحاً أن سلطات غرب ليبيا لم تعترف بأختام الدخول على جوازاتهم من طرف السلطات في شرق ليبيا، واعتبرت أن دخولهم تمّ بطريقة غير شرعية.