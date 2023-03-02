اليسير: لجنة «5+5» لا تملك قوة عسكرية تلزم المليشيات بنتائج أي حوار

أكد عضو «المؤتمر الوطني العام» السابق، عبد المنعم اليسير، أن هناك اختلال في التوازن العسكري والتسليحي بين قادة التشكيلات المسلحة، وبين اللجنة العسكرية (5+5).

وقال اليسير، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “اللجنة العسكرية لا تملك أي قوة عسكرية تذكر، مما يتوقع معه عدم التزام قادة المليشيات بأي قرارات قد تصدر عن أي حوار بينهم وبين اللجنة”.

وأضاف “قادة المليشيات يستشعرون بوضعيتهم، وبالتالي فالمرجح أن تكون هذه الحوارات شكلية، ولن تسفر عن شيء إذا ما قبلت بها التشكيلات الكبيرة، وخاصة في مصراتة وطرابلس ومدن أخرى”.