البرلمان يدين اختطاف النائب حسن الفرجاني سالم

دان مجلس النوب في بيان له اليوم الخميس اختطاف عضو المجلس عن دائرة ترهونة حسن الفرجاني سالم من قبل مجهولين واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وطالب مجلس النواب النائب العام الذي تم مخاطبته رسميا بشأن الواقعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة والإفراج عن النائب الذي يكفل له القانون الحصانة النيابية وفقا لنص المادة 89 من القانون رقم 4 لسنة 2014.

وحمل مجلس النواب الجهة الخاطفة المسؤولية الكاملة عن سلامة عضو مجلس النواب وجميع ما يترتب عن هذه الحادثة وفقا للقوانين ذات العلاقة.