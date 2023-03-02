في قمة حركة عدم الانحياز.. المنفي يدعو الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا للحد من آثار جائحة كورونا

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انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة الأذربيجانية باكو، أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وتخصص القمة لموضوع فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول.

وتناقش القمة الإجراءات قصيرة وطويلة المدى التي تتخذها الحكومات لحماية مواطنيها من الآثار الاقتصادية السلبية للوباء وتحفيز النمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا، فضلاً عن التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن والاستقرار الدوليين.

وقال المنفي، في كلمة، إن ليبيا تحتاج إلى دعم من أجهزة الأمم المتحدة من أجل الحد من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.

وأضاف، أن الجائحة تهدد الدول الفقيرة والأقل نموا، والتي تمر بصراعات مسلحة وحالة من عدم الاستقرار، وتحتاج إلى النهوض بأنظمتها الصحية الهشة.