ليبيا- قال دانييلي روفينيتي الخبير السياسي الإيطالي البارز في موقع “ديكود 39” الإيطالي إن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تعد بالتأكيد نداء قوي لمجلس النواب والدولة الذي فشل في الاتفاق على التعديلات الدستورية لصياغة قانون الانتخابات.

روفينيتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة”الشروق”، أوضح أن باتيلي لم يتحدث في مبادرته عن حكومة فتحي باشاآغا التي عينها البرلمان، في حين أن المبادرة تولي أهمية كبيرة للمجلس الرئاسي الذي يمكنه في هذه اللحظة أن يلعب دورًا استباقيًا في حل أزمة البلاد.

Shares

The post روفينيتي: مبادرة باتيلي تعد نداءً قويًا لمجلسي النواب والدولة لصياغة قانون الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية