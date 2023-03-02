تفاصيل زيارة اسامة جويلي إلى بنغازي.. وسبب هبوط طائرة فرنسية لحقل نفطي تسيطر عليه قوات من الزنتان!

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل زيارة أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، المتُحالف مع حكومة باشاغا الموازية، أمس الأربعاء، إلى مطار بنينا، على متن طائرة خاصة، للقاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وبحسب المصادر وفقاً لوسائل إعلام محلية، أسامة جويلي لم ينزل من الطائرة، وظل لساعات طويلة داخلها، مُنتظرًا الإذن بمقابلة حفتر.

ووفقاً للمصادر فإن حفتر تعمد عدم الاهتمام بمقابلة أسامة جويلي، وذهب لافتتاح مستشفى 15 اكتوبر العسكري في بنغازي، رفقة نجله صدام، وصهره أيوب الفرجاني، وفرج اقعيم، وصقر الجروشي.

وأضافت المصادر وتزامنًا مع وجود جويلي في بنغازي، هبطت طائرة تتبع شركة خاصة فرنسية في حقل “C5″، الخاضع لسيطرة قوات عسكرية من #الزنتان، وتركت أسلحة متطورة لأسامة جويلي، دون ايضاح المزيد من التفاصيل.