الكبير يبحث تفعيل الدفع بالهاتف النقال

بحث المجلس الوطني للمدفوعات خلال اجتماعه الثاني برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رقمنة البطاقات المصرفية لتفعيل الدفع بالهاتف النقال على نقاط البيع واعتماد مواصفات وطنية موحدة لبطاقات الدفع الالكتروني بتقنية (EMV) نهاية شهر أبريل 2023.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر المصرف بحث دور المصارف التجارية ومشغل الموزع الوطني في تنفيذ مشاريع مصرف ليبيا المركزي لسنة 2023 (Instant Payment, eKYC, Open Banking ) للاستفادة من خدمات متقدمة في التحويل المباشر بين المصارف التجارية وفتح الحسابات عن بعد وفتح السوق لشركات التقنيات المالية لتقديم خدماتها للمواطنين.

وجرى خلال الاجتماع بحث رفع كفاءة الشبكة الوطنية للمدفوعات من خلال ما ستقوم به الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بتفعيل خاصية (National Roaming) بين شركتي ليبيانا والمدار للهاتف المحمول خلال شهر أبريل القادم.