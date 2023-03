الحصادي: لنجاح مبادرة باتيلي يجب اتخاد موقف حازم من المعرقلين سواء بالفتوى الدينية أو بالتحريض السياسي

ليبيا – ثمن عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإنهاء الأزمة السياسية والانقسام في ليبيا.

الحصادي وحول مبادرة باتيلي التي طرحها في إحاطته بمجلس الأمن، رأى في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن ضمانات نجاح المُبادرة تتضمن حشد التوافق الإقليمي والدولي الداعم للمبادرة، وصناعة توافقات وطنية قدر المستطاع؛ للوصول إلى مشترك وطني ينعكس بالإيجاب على المبادرة.

وأكد الحصادي ضرورة اتخاذ موقف حازم من المعرقلين سواء بالفتوى الدينية، أو بالتحريض السياسي، أو من خلال خطاب الكراهية، أو استخدام السلاح.

وتابع الحصادي أنه يجب مراعاة تحييد المال العام، وحماية الحوار من المال السياسي الفاسد، وآلية الاختيار والتمثيل، وحسن الإدارة والتعهد بقبول المخرجات.

