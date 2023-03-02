مكافحة المخدرات بنغازي تضبط شخصًا يتاجر بالمشروبات الكحولية “ويسكي”

أخبارليبيا24

تمكن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي من ضبط شخص يقوم بالاتجار بالمواد المسكرة المستوردة.

وأوضح الفرع أن معلومات مصدرية وردت تفيد بوجود شخص ليبي الجنسية يقوم بالمتاجرة بالمواد المسكرة.

وأشار إلى أن رئيس الفرع أصدر تعليماته لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات وتأكيد صحتها.

وأضاف الفرع أنه تم إعداد كمين محكم له وضبط متلبساً بعملية الاتجار بالمواد المسكرة المستوردة نوع “ويسكي”.

وأفاد فرع الجهاز أنه تم ضبط عدد(100) كيس صغيرة الحجم بها مواد مسكرة ما يعرف لدى تجار المخدرات (لوسي).

ولفت فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي إلى أنه تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حياله.