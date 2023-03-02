الشريف: باتيلي لم يتطرق في إحاطته لتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات

قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إن الواقع بين الأطراف الليبية في مجلسي النواب والدولة ليس خلافا في الرأي ورؤية من زاوية واحدة للمسألة الدستورية.

الشريف أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أن لكل من المجلسين توجهات سياسية معروفة، والأعضاء في المجلسين يمثلون التيارات الداعمة لهم.

ولفت إلى أن مجلس النواب قدم ما بوسعه وأسهم وتنازل في كثير من الأمور وقدم مقترحات لمجلس الدولة الذي لم يرد في أكثر من مرة أو ينكث ما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى إحاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن التي لم يشر فيها إلى توافقات المجلسين وجهودهما، معتبرًا أنه يتعرض لضغط خارجي.

وذكر أنه كان يتم التعويل على الخلفية الأفريقية للمبعوث الأممي، وأنه أكثر قربًا وتجانسًا من المسألة الليبية، لكنه في إحاطته ذهب إلى التفصيل في بعض الأمور وغض البصر عن مسائل مهمة، مثل الفساد الحكومي الذي أظهرته التقارير الدولية، وأيضًا لم يتعرض إلى تشكيل حكومة جديدة مقنعة لليبيين، وتوحيد السلطة التنفيذية للإشراف على الانتخابات المقبلة.