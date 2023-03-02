أبوجناح: أنا حريص على تحسين الخدمات العلاجية في المستشفيات

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع مدير عام مستشفى قورينا التعليمي الواقع ببلدية شحّات محمد الحبل، بحضور رئيس قسم العيون بالمستشفى، سبل تحسين الخدمات الطبية بقسم العيون والاستفادة من البرامج الوطنية لإجراء الجراحات المتخصصة في طب العيون لأهالي البلدية.

واستمع أبوجناح إلى إيجاز قدمه مدير مستشفى قورينا عن الدور الكبير الذي يقوم به المستشفى لتحسين الخدمات الطبية على كافة المستويات الطبية، بحسب بيان وزارته.

وأعرب عن حرصه على توطين الخدمات العلاجية والاستفادة من البرامج الوطنية في مختلف التخصصات في تحسين الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات والمراكز التخصصية، مؤكدًا دعم وزارة الصحة الكامل لتوطين العلاج وفق التخصصات المتاحة للعلاج بالداخل.