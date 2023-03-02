وزارة المالية تبحث مع منظمة أوبك دعم قطاع النفط

استقبل وزير المالية خالد المبروك الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم فيصل الغيص والوفد المرافق له، بحضور وزير النفط والغاز محمد عون .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن المشاركين في اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بحثوا آليات دعم قطاع النفط والغاز بما يحقق طموحات الشعب الليبي وينسجم مع التطور المتسارع في مجالات الاستثمار في قطاع النفط والغاز والطاقات البديلة الذي يشهده العالم .

كما استعرض اللقاء الاستراتيجيات التي تنتهجها وزارة المالية، والخطط التي تعتمدها من أجل الرفع من وتيرة هذا التطور والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع .