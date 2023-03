التكبالي: واشنطن تسعى بشدة لإنهاء توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

ليبيا – شكك عضو مجلس النواب علي التكبالي في جدوى وإمكانية توصل الحوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في الأسابيع الذي ستسيره البعثة الأممية بناءً على طلب اللجنة العسكرية المشتركة (5 +5) إلى نتائج، متوقعًا تحوله إلى حلقة جديدة في مسلسل إهدار الوقت، إذ لا يمكن بأي حال الحديث عن نزع ومنع استخدام هذه التشكيلات لسلاحها، خاصة في غرب البلاد.

التكبالي، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن الحالة الوحيدة لإمكانية قبول قيادات التشكيلات بتحييد سلاحها عن الاستحقاق الانتخابي هو ضمان حصولها مقدمًا على نصيب الأسد من كعكة الأموال، والمناصب العليا بالدولة، وخاصة داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، وإن حدث ذلك فإنه سيقود البلاد لمزيد من ترسيخ وجودهم.

ورأى التكبالي أن ما طرحه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بخصوص المسار العسكري والأمني، بقدر ما يعكس قلة خبرة بالواقع الليبي فإنه يعكس بدرجة أكبر تماشيًا مع التوجهات والخطط الأميركية بشأن إدارة الأوضاع في ليبيا.

التكبالي أوضح أن واشنطن تسعى بشدة لإنهاء توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف قطع الطريق على قيام أي تحالف، أو حتى تنسيق بين أي طرف أو قوى عسكرية محلية، وبين عناصر شركة (فاغنر) الروسية في ليبيا، مضيفًا: “من هنا يمكن فهم تزايد الحديث عن خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتصنيف المجموعات المسلحة”.

