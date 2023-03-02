الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 32 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن يميل الطقس للاستقرار، اليوم الخميس، على معظم مناطق البلاد.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و32 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر بداية من مساء اليوم، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، فالسماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

وأخيرا في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية.