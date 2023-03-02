آمر قوة عمليات الجنوب لـ “ليبيا الحدث”: الجيش الوطني أمّن مرزق وأعاد مهجريها وأبوابها مفتوحة للجميع

أكد آمر قوة عمليات الجنوب لواء مبروك سحبان أن القيادة العامة هي من أمنت مدينة مرزق وأعادت المهجرين إليها وشكلوا مجلس تسييري للبلدية، لافتا إلى اتفاق وتفاهم كل المكونات بالبلدية.

لواء مبروك سحبان، أوضح في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” بيّن أن ما تناقلته خلال وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اللقاء المزمع عقده في مرزق في إطار التصالح يأتي في إطار عودة من باعوا املاكهم واستقروا في مدن الشمال وكانوا مهددين من البعض، مؤكدا أن مرزق مفتوحة للجميع ولن يستطيع أحد منعهم.