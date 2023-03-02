المدغيو: تهديدات لأعضاء مجلس الدولة من البلطجية المحسوبين على الثورة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري خليفة المدغيو، إنهم يتوجهون الآن لعقد جلسة رسمية للمجلس، هدفها الأول التصويت على التعديل الدستوري الـ13، وأن تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الأخير هو بمثابة الدعم له فقط، لكن التعديل يعتبر نافذا طالما تم التشاور بين المجلسين، وهو ما نص عليه الاتفاق السياسي.

أضاف في تصريحات صحفية: “هناك مظاهرات أمام قاعة الجلسة، وتهديدات لأعضاء مجلس الدولة المؤيدين للتعديل الدستوري وإخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي، والتهديدات ضد الأعضاء وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي مع بعض الزملاء، ما نعتبره تعدّ واضح على الديمقراطية والرأي.”

وتابع: “هذه المجموعات التي تمارس أعمال البلطجة تحت مسمى الثورة، مدفوعة من جهات هي طرف في الأزمة، وتعترض على المضي قدما في إجراء الانتخابات وتغيير السلطة التنفيذية، وأستبعد أن تتم مناقشة المبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي الأخيرة، كون الجلسة مخصصة فقط للتصويت، وتتم في أجواء مشحونة.”