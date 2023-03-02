الدبيبة يوجه بوضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضرورة وضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات المتعاقد عليها، والبدء فيها بعد استكمال الإجراءات التعاقدية والفنية، والعمل بشكل عملي لانطلاقها في كل المناطق والبلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة اليوم الخميس مع مديري أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، وتنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار محافظ المركزي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة تابع انطلاق المشروعات الإستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل 2022.

وأكد مدير جهازة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أن تنفيذ الطريق الدائري الثالث سيستغرق (12) شهرا، وسينطلق العمل بعد استكمال التهيئة التي تستمر 45 يوماً.

وأشار مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات أن مشروعات توسعة وصيانة طريقي (أوباري_ غات) و (أجدابيا_ جالو)، ستنطلق بعد استكمال أعمال التهيئة، وستكون مدة التنفيذ 14 شهرا.

وشدد مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أنه تم الانتهاء من المواصفات الفنية والأسعار النمطية للمدارس الجديدة وفق (4) نماذج، والتنسيق مع ديوان المحاسبة للبدء في التنفيذ، مؤكدا أن العمل في هذا المشروع استغرق وقتا للتأكد من المواقع المستهدفة، واعتماد التصاميم على أن تستهدف المرحلة الأولى إنشاء (500) مدرسة جديدة.