لنقي: لا يمكن للدول الأجنبية والإقليمية أن تفرض حلًا سياسيًا على الليبيين

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن الموقف في مجلس الدولة مع الصالح العام، ولكن مجلس الدولة هيئة برلمانية فيها قياسات مختلفة وبها آراء مختلفة، ومن ثم هناك ما يؤيد ما ذهب إليه عبد الله باتيلي وهناك من يريد الاستناد إلى الإعلان الدستوري المعدل (رقم 13) ولا يريد أي تدخل أجنبي في الموقف السيادي الليبي، وعلى كل حال هناك جلسة أخرى لمناقشة هذه المواضيع.

لنقي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أضاف: “يجب أن يعلم الجميع أنه لا يمكن للدول الأجنبية والإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي أن تفرض حلًا سياسيًا على الليبيين، وهذا شيء مؤكد، وحتى لو حاولوا ذلك فلن تنجح أبدًا مقترحات باتيلي في تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا”.

وأوضح لنقي أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي عينها على تحقيق مصالحها الاقتصادية والأمنية والسياسية دون أدنى تقدير لمصلحة الليبيين، وبالتالي فما نحن فيه من ضعف سببه تخاذل السياسيين الليبيين وتسليمهم القرار السيادي الليبي لدول أجنبية ولا شك في ذلك ولا أحد يمكنه أن ينكر ذلك، لذا فالحل يجب أن يكون ليبيًّا ليبيًّا وغير ذلك لن يتم حل شيء، بحسب رأيه.

