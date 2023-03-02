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المجلس الأعلى للدولة يقر التعديل الدستوري الـ ( 13 ) 

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 02 مارس 2023 (وال) – أقر المجلس الأعلى للدولة بغالبية أصوات الحاضرين اليوم الخميس، على التعديل الدستوري الـ (13) الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع الأعلى للدولة . 

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس اليوم الخميس بمقره بالعاصمة طرابلس برئاسة “خالد المشري “، والتي قال إنها عقدت بعد اكتمال النصاب.

وذكر المجلس على حسابه الرسمي على فيسبوك، أن الجلسة تم خلالها الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية، يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة. (وال _ طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

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