المجلس الأعلى للدولة يقر التعديل الدستوري الـ ( 13 ) 

طرابلس 02 مارس 2023 (وال) – أقر المجلس الأعلى للدولة بغالبية أصوات الحاضرين اليوم الخميس، على التعديل الدستوري الـ (13) الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع الأعلى للدولة .

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس اليوم الخميس بمقره بالعاصمة طرابلس برئاسة “خالد المشري “، والتي قال إنها عقدت بعد اكتمال النصاب.

وذكر المجلس على حسابه الرسمي على فيسبوك، أن الجلسة تم خلالها الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية، يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة. (وال _ طرابلس)

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