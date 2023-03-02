أحمد حمزة ينتقد كلمة المنقوش حول الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب

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انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة كلمة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حول جهود الحكومة في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.

وقال حمزة :”لا جهود يمكن ذكرها بالنظر إلى المُمارسات التي تقوم بها الحكومة حيال مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني في ليبيا”.

وأضاف رئيس اللجنة :”أنه لايوجد جهود تضمن حماية حقوق الضحايا والمتضررين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب”.

واستطرد رئيس اللجنة :”إنما جهودها بأن قامت الحكومة بتمكين عددًا من قادة الأجهزة الأمنية ومنحهم الحصانة”.

وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اطلعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على جهود الحكومة في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب وحفظ حقوق الضحاي.

وأكدت في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء أن ليبيا قد طلبت من المجلس إرسال بعثة تقصي حقائق لتوثيق الانتهاكات، وفي انتظار التقرير النهائي للجنة.

وأوضحت أن من خطوات الحكومة في مجال حقوق الإنسان إطلاق آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة لتنفيذ التوصيات الدولية، وإصدار القرارات التي تعزز حماية حقوق الإنسان.