مسؤول أمريكي سابق: دور الولايات المتحدة بالانتخابات الليبية هو إشراك جهات خارجية

رأى المدير السابق لمجلس الأمن القومي الأمريكي لشمال إفريقيا، بن فيشمان، أن الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في أي انتخابات ليبية هو إشراك جهات خارجية.

وقال فيشمان، في تصريحات لصحيفة «المونيتور» الأمريكية: “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرك أن المزيد من عدم الاستقرار في ليبيا أكثر دول إفريقيا ثراءً بالنفط يمكن أن يقوض جهود مكافحة الإرهاب العالمية، ويرسل تدفقات جديدة من الهجرة إلى أوروبا ويوسع نفوذ روسيا في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله: “إن إدارة البيت الأبيض تتطلع داخليًا وعلى النحو المناسب للتشاور مع الكونجرس حول خطوات إعادة فتح سفارة واشنطن في طرابلس، ولمح المسؤول أيضا إلى سفر أكثر انتظاما لكبار المسؤولين الأمريكيين إلى ليبيا عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك”.