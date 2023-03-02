الغرياني يهاجم إحاطة باثيلي أمام مجلس الأمن

هاجم مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، الخميس إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي بشأن ليبيا، أمام مجلس الأمن حيث أعتبرها حلقة من ضمن مسرحية الصخيرات.

وقال الغرياني في تصريحات تلفزيونية، أن إحاطات كافة المندوبين مجرد كلام إنشائي لا يختلف من ناحية المعنى والفحوى منذ بدأ معنا مشروع الصخيرات وحتى اليوم، فهم يكررون نفس الفضائح.

أبرز تصريحات : الغرياني حول إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن :

ـ إحاطات كافة المندوبين مجرد كلام إنشائي لا يختلف من ناحية المعنى والفحوى منذ بدأ معنا مشروع الصخيرات وحتى اليوم، فهم يكررون نفس الفضائح.

ـ الأمم المتحدة ليست عاجزة عن السيطرة على حفتر والمجرمين الذين معه، بل يُريدون أن يمدوا له في العمر، حتى يُنصبوه علينا.

ـ لو أرادوا قاعدة أو وثيقة دستورية، فتوجد وثيقة من أول مجلس برلماني تم تشكيله، وأجريت وفقها انتخابات 2012.

ـ إذا أرادوا لجنة مُنتخبة، هناك لجنة الـ60، التي صاغت الدستور، فما الذي يمنع تنفيذه وإجراء الانتخابات وفقه؟.

ـ الأمم المتحدة أجرت انتخابات في دول إفريقية، الانقسام والحرب الأهلية بها أشد من #ليبيا بمئات المرات.

ـ إنهم لا يريدون لنا الخير ويريدوننا أن نعيش في الذل والمهانة.