لنقي: مجلس الدولة صوت بالموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، إن المجلس صوت بالموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر خلال جلسة اليوم الخميس.

وتابع لنقي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”أرى موافقة المجلس على التعديل خطوة موفقة ومربكة للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في مجهوداته التى يبذلها لإبقاء القرار السيادي الوطني الليبي بيده ويد الدول الأجنبية و بقاء الوضع السياسي الحالي في إرباك و انسداد وفوضى”.

وشهد المجلس الأعلى للدولة انقسامًا كبيرًا حول قبول ورفض التعديل الدستوري الثالث عشر حيث صدر بيان عن مجموعة من الأعضاء يعلنون فيه قبولهم بالتعديل، وبيان آخر صدر يفنده ويعلن عن رفضه لهذا التعديل.

وكان مجلس النواب أحال في منتصف فبراير الجاري مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مجلس النواب أحال المشروع إلى المجلس الأعلى للدولة عقب مداولته وإقراره.

وأوضح بلحيق أن دور المجلس الأعلى للدولة الآن الاطلاع على المشروع وإبداء الرأي وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

وتحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة من تعديل الإعلان الدستوري، وهو التعديل الثالث عشر.

وبحسب التعديل الدستوري تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وتتكون السلطة التشريعية من مجلس الأمة ومجلس النواب.

ونص تعديل الإعلان الدستوري على أن يتكون مجلس الأمة من غرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأن يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية من غرفتين وسلطة تنفيذية من رئيس دولة بالانتخاب المباشر من الشعب.

وشهدت جلسة المجلس الأعلى للدولة الخميس الماضي توترًا خارج القاعة وداخلها حسب ما أكد مراسل “أخبار ليبيا 24”.

وأوضح مراسلنا أن المتظاهرين يتواجدون خارج القاعة وتم منع بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة من الدخول، وهناك مشاحنات وتوتر أمام المقر.

وكان من المفترض أن يتم التصويت خلال جلسة المجلس الأعلى للدولة حول مواد التعديل الدستوري الـ 13 ، ولكن بسبب التوتر رجح مراسلنا أن يتم تأجيل التصويت إلى الجلسة المقبلة.