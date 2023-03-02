وزارة شباب الدبيبة: صندوق تيسير الزواج يرفع الوعي الأسري في ربوع ليبيا

أقيم يوم الأمس الأربعاء 01 مارس 2023 بجامعة صبراته كلية الاداب محاضرة توعوية للارشاد والتوجيه الأسري بعنوان (ثقافة الزواج السليم والبناء السليم للأسرة) ألقاها عميد الكلية المهدي محمد الدباشي، بمشاركة مدير إدارة الإرشاد والتوجيه الأسري بالصندوق نعيمة سلامة ومدير إدارة الارشاد الاسري فرع المنطقة الغربية صبراتة أمير رمضان المبروك وإبراهيم عبدالسلام المعلول المختص بالجانب القانوني وأبو عجيلة محمد الشيباني المختص بالجانب النفسي وصلاح الدين محمد المسلاتي المختص بالجانب الاجتماعي، وبحضور إتحاد العام لطلبة جامعة صبراتة و ممثلين عن المجلس المحلي لشباب ببلدية صبراتة و مدير فرع الساحل الغربي في صندوق تيسير الزواج و مكتب الخمس وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من الطلاب و المسجل كلية التربية والآداب .

وقالت وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن الجلسة تهدف بشكل عام إلى تثقيف وتوعية طلاب المرحلة الجامعية بثقافة الزواج والبناء السليم للأسرة وفق الضوابط والأحكام التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية، وأن صندوق تيسير الزواج يرفع الوعي الأسري في ربوع ليبيا.