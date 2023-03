ليبيا – وصف تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة أبحاث “المركز العربي واشنطن دي سي” بالولايات المتحدة الاعتماد على الطاقة الخضراء ببداية إعادة الإعمار في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن سياستي الحرب والطاقة مرتبطتين ببعضها بشكل وثيق، فالصراعات عبر التاريخ مردها هذا النوع من الموارد واستدامتها، مبينًا أن ليبيا المالكة لأكبر احتياطيات نفطية معروفة في إفريقيا ليست الاستثناء في هذه القاعدة بعد أن شهدت عقدا زمنيا من النزاعات.

وتابع التقرير: إن هذه المدة المتجاوزة لسنوات 10 شهدت السيطرة على البنية التحتية للنفط والغاز وتحولها إلى ساحة معركة رئيسية تكافح فيها الفصائل المختلفة على طرق التهريب والمنشآت النفطية والغازية الإنتاجية والتصديرية، ما يعني أن ليبيا واقعة في قلب لعبة كبيرة متوسطية.

وأوضح التقرير أن أطراف متنافسة تتبارى للسيطرة على طرق التجارة والبنية التحتية الهيدروكربونية بين أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما بعد أن أبدت مصر وتركيا وفرنسا وإيطاليا وهي من أهم دول البحر الأبيض المتوسط اهتمامًا بتأمين مسالك عبور التجارة والطاقة المارة بأراضي ليبيا وبجانبها.

وبين التقرير أن هذه الدول أثرت جميعها بشكل مباشر أو غيره على الصراع الليبي، في وقت اقترح فيه بعض الخبراء مؤخرا التوجه نحو التحول إلى الطاقة الخضراء للسماح بإعادة بناء اقتصاد ليبيا على أسس مستدامة، فالبلاد مصدر محتمل موثوقة بالنسبة إلى أوروبا لهذا النوع من الموارد.

وأضاف التقرير: إن هذا التحول من شأنه خلق وظائف ونمو وتحقيق مزيد من الاستقرار إلا أن الانتقال إليه بعد الصراع يبقى مهمة شاقة للغاية لا سابقة لها بسبب دمار الحرب وانهيار الجهاز البيروقراطي ومؤسسات الدولة في ليبيا، ما يعني أن توأمة إعادة البناء السياسي للبلاد مع تحولها الأخضر يحتاج للكثير.

وأشار التقرير إلى أن هذا الكثير متمثل في إيجاد نهج جذري وفرعي مطور لمؤسسات الدولة الرسمية على المستويين المحلي والدولي، ووضع أطر قانونية جديدة جاذبة للاستثمار الاقتصادي والمعرفة المطلوبة لبناء قطاع الطاقة المتجددة فضلا عن التفكير في العلاقة بينها والسياسة خارج الأطر المجربة والحقيقية.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post تقرير اقتصادي: الاعتماد على الطاقة الخضراء البداية نحو إعادة الإعمار في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية