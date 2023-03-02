باشاغا يكشف عن الجهة التي منعت حكومته من دخول طرابلس

كشف رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان فتحي باشاغا، الاربعاء عن الجهة التي منعت حكومته من دخول العاصمة طرابلس .

وقال باشاغا، في تصريحات تلفزيونية، أن الأمم المتحدة وراء منعه من دخول طرابلس، مشيرًا الى أنها لم تعترف بحكومته رغم تزكيتها من مجلسي النواب والدولة .

وأضاف باشاغا، إن حكومته حصلت على الثقة من مجلس النواب بدعم 53 عضواً (من المجلس الاعلى) مؤكدًا على أن هناك توافقاً ليبيا لحل الأزمة لكن لا يوجد توافق دولي.

ودعا رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، المجتمع الدولي الى دعم الحكومة والشعب الليبي إذا كان يريد الاستقرار لليبيا .

وأشار باشاغا، الى أن هناك انزعاج من قبل المجتمع الدولي بسبب توافق الليبيون وقال : “ليبيا واقعة تحت التدخلات الخارجية.. بعضها سلبي وبعضها إيجابي”.