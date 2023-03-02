العرفي: موافقة مجلس الدولة على التعديل الـ13 يعكس رغبة المجلسين في إجراء الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي على ضرورة تقديم التنازلات من قبل الأطراف السياسية كافة للسير نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموجب التعديل الدستوري الــ13.

وأشار العرفي في تصريحات صحفية الى أن “البعثة الأممية لا يحق لها ان تملي سياساتها او خريطتها بوجود تعديل موافق عليه من قبل مجلسا النواب والدولة وعليها البدء من حيث انتهى مجلس النواب واذا لم يتم ذلك سنحتكم للسلاح للدفاع عن الوطن”.

وأضاف العرفي أن “موافقة مجلس الدولة على التعديل الدستوري ال 13 يؤكد رغبة المجلسين في إنهاء الانسداد السياسي وإجراء الانتخابات بشرط ملكية العملية السياسية لليبيين”، لافتا أن “مجلس النواب سيعقد جلسة الأسبوع القادم لاختيار 6 أعضاء ينوبون عن المجلس في وضع القوانين الانتخابية بالتوافق مع مجلس الدولة”.