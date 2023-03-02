باشاغا يفجر مفاجأة بشأن الدبيبة والقذافي

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا خلال مقابلة تليفزيونية، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كان مبعوث الزعيم الراحل معمر القذافي إلى مصراتة، لدعوة أبنائها للتخلي عن دعم الثورة عام 2011 .

وأتهم باشاغا في تصريحات تلفزيونية، حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ المال سبيلاً لإرضاء المجموعات المسلحة، وكسب ولاءاتهم .

وكشف باشاغا أن أغلب المجموعات المسلحة مستعدة لإطاعة الدولة، مشيرًا الى أنهم حفظوا الأمن في المنطقة الغربية، والدولة تحتاجهم لمحاربة الإرهاب.

وأشار باشاغا الى أن هناك مآخذ على المجموعات المسلحة، ولو كانت هناك حكومة حقيقية يمكن إصلاحهم، حتى لا تكون هناك عمليات انتقامية منهم.

وحول تواجد القوات التركية والروسية على الأراضي الليبية، أكد باشاغا على أنه لابد من خروج هذه القوات عندما يكون هناك حكومة ليبية منتخبة وشرعية”، مضيفاً أنه لا يعتقد أن ذلك سيتم قبل ذلك.

وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن المصالحة بين قوى فبراير المتخاصمة مهدت الطريق أمام الليبيين والأمم المتحدة.