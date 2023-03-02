مجلس الدولة الاستشاري: جلسة الموافقة على الإعلان الدستوري قانونية ومكتملة النصاب

أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري، توضيحًا للّبس الحاصل بشأن ما تنصّ عليه اللّوائح الدّاخليّة للمجلس فيما يتعلّق بآليّة انعقاد الجلسات.

وقال بيان المكتب الإعلامي للمجلس ردا على التشكيك في قانونية جلسة التصويت على التعديل الدستوري 13 إن الجلسة قانونية تماما ومكتملة النصاب ونتيجة التصويت على التعديل الدستوري الـ 13 انتهت بموافقة أغلبية الحاضرين.

وأضاف: “من حق المعترض على قانونية جلسة اليوم اللجوء إلى الدائرة الدستورية بـ المحكمة العليا للفصل في النزاع، و من الناحية السياسية موقف المجلس هو القبول بالتعديل الدستوري، والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين الانتخابية، ونأمل من كل الليبيين العمل في اتجاه إجراء الانتخابات قبل شهر نوفمبر من هذا العام”.

وكان المجلس عقد اليوم الخميس، جلسة طارئة برئاسة خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وصوت المجلس خلال الجلسة، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس، كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.