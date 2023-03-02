بوبريق: قريباً سيتوافق المجلسان على حكومة مصغرة تقود البلاد إلى الانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد بو بريق إن التعديل الدستور 13 دخل حيز التنفيذ بعد تصويت مجلس الدولة عليه بالموافقة، و توافق مجلسا النواب والدولة على التعديل الدستوري يفتح الطريق لمرحلة جديدة نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

بو بريق أضاف في تصريحات صحفية أنه الآن دخلنا في مرحلة إصدار القوانين الانتخابية، ونتوقع صدورها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، و خلال المدة القادمة سيتوافق المجلسان على حكومة مصغرة تقود البلاد إلى الانتخابات خلال هذا العام.