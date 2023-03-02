الأعلى للدولة يعلن التصويت بالموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر

العنوان – طرابلس

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح مكتب الإعلام أن خلال جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، تم التصويت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق – في نتصف فبراير المنصرم – إحالة المجلس مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح بليحق، أن مجلس النواب أحال المشروع إلى المجلس الأعلى للدولة عقب مداولته وإقراره من قبل مجلس النواب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم النواب إلى أن دور المجلس الأعلى للدولة الآن الاطلاع على المشروع وإبداء الرأي وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

وأقر مجلس النواب الأيام الماضية التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين، وفق ما أعلن المتحدث باسم المجلس.

وقال عبدالله بليحق، إن المجلس أقر التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين.

وهذا التعديل هو أساس للقاعدة الدستورية للانتخابات.

جرى ذلك خلال أعمال الجلسة المغلقة في بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري.

وفي جلسة الإثنين، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن مقترح لإجراء الانتخابات عبر تعديل “الإعلان الدستوري”.

وقال عقيلة، “تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل ونتمنى تأييدهم”.