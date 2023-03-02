شاهد : قناة الوطنية تعتذر مجددًا للشعب الليبي عن بث كرتون أطفال فاضح

قدمت قناة ليبيا الوطنية، اليوم الخميس اعتذارهًا للشعب الليبي عن بثها حلقة من سلسلة كرتونية موجهة للأطفال حيث تضمنت مشاهد لاتتناسب مع خصوصية هذه الفئة فضلًا عن كونها تتنافى مع ثقافة وتقاليد المجتمع الليبي .

وفي وقت سابق، كانت قناة ليبيا الوطنية قد بثت كرتون أطفال ضمن برنمجها اليومي تضمن لقطات خادشة وفاضحة ما أثار جدلًا وغضبًا واسعًا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي .

وجددت القناة في بيان لها اعتذارها للشعب الليبي عما تم عرضه وماسببته من خيبة أمل للأسرة الليبية حيث أعتبرت الحلقة اهانة بشكل لايقبل الجدل لمشاعر الليبيين والغيورين على قيم المجتمع وابنائه.

وشددت القناة انها لم تقصد الاهانة او تتعمد المساس بقيم المجتمع مؤكدة على الوفاء للشعار الذي أطلقت به منذ البدء في تطوير القناة ومقدرة لجميع التعليقات التي عبرت عن سخطها من المشاهد .

وتعهدت القناة بأنها ستمضي في تطوير منصاتها كما ستولي اهتمامًا لسلسلة مراقبة المواد ومراجعتها قبل البث لتجنب تكرار الحادثة .

ونوهت القناة الى أنها اتخذت قرارًا بالتحقيق في الحادثة مشيرة الى انها ستنشر مايترتب عن التحقيق أول بأول .

والاربعاء، أصدرت مديرة قناة ليبيا الوطنية السيدة عواطف الطشاني، قرارًا بفتح تحقيق فوري وعاجل حول واقعة بث كرتون أطفال ضمن الخارطة البرامجية تتنافى مع تعاليم الدين وعادات المجتمع ومخالفة للضوابط واللوائح المعتمدة بالقناة .

ووجهت الطشاني، باحالة الموظفين المسؤولين على مراقبة هذا البرنامج والمتورطين في عملية بثه الى المجلس التأديبي وذلك لاتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية.