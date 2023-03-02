العريبي يرحب بتصويت مجلس الدولة بالموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر

أخبارلييا24

رحب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي اليوم الخميس، بالتصويت بالموافقة من قبل مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر.

وتابع العريبي انه بتصويت المجلس الأعلى للدولة يُصبح بذلك هذا التعديل نافذاً ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، قال إن المجلس صوت بالموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر خلال جلسة اليوم الخميس.

وتابع لنقي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”أرى موافقة المجلس على التعديل خطوة موفقة ومربكة للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في مجهوداته التى يبذلها لإبقاء القرار السيادي الوطني الليبي بيده ويد الدول الأجنبية و بقاء الوضع السياسي الحالي في إرباك و انسداد وفوضى”.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، التصويت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.