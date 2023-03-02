اللياس: ميناء درنة جاهز لاستقبال السفن التجارية

قال إبراهيم صالح اللياس، مدير عام ميناء درنة البحري، إن الميناء جاهز لاستقبال السفن التجارية بعد رفع الحظر العسكري عليه منذ مايو العام الماضي.

وأضاف اللياس، في تصريحات صحفية:” على الرغم من تقديم تسهيلات للتجار ومنها تخفيض عوائد المناولة والتخزين بنسبة 25%، إلى اليوم لم يستقبل أي سفينة وذلك بسبب عزوف التجار وقلة الحركة التجارية والصناعية بالمدينة”.

وتابع:” عممنا في فترات سابقة على الجهات المعنية التي خاطبتنا تستفسر عن مدى جاهزية الميناء وكان ردنا كالتالي أن الميناء قادر على استقبال السفن التي غاطسها يصل الي 7.5 متر، وأن جميع الجهات العاملة بالميناء جاهزة لأداء مهامها كل حسب اختصاصه”.

وأكد أن مدينة درنة ليست كالمدن الكبرى، يقل فيها النشاط التجاري لذلك نسعى إلى تفعيل التوأمة مع اليونان كالسابق في جميع المجالات منها: الحركة السياحية والتجارية والصيد البحري والاستفادة من خبرة اليونان في المجال البحري، ونحن بصدد إنشاء صالة ركاب داخل الميناء”.

واستطرد:” خاطبنا مصلحة الجمارك بإعطاء ميزة لجمرك ميناء درنة بتخفيض الضريبة الجمركية أو إعفاء جمركي لفترة محدودة لتشجيع التجار”.