السفارة الأمريكية: مقترح باتيلي يحفز الجسم السياسي الليبي

اعتبرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا أن مقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي لآلية تمكن من إجراء الانتخابات يحفز الجسم السياسي الليبي.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن مقترح المبعوث الأممي سوف يبني على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب ومجلس الدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات.

وحثت السفارة الأمريكية القادة الليبيين الرئيسيين على التعاطي مع مخطط المبعوث الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة بطريقة بناءة.

وأضافت السفارة الأمريكية أن هذه اللحظة تمثل فرصة للقادة السياسيين لإظهار أنهم فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي.

وقدم المبعوث الأممي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا أعلن خلالها عن إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023.

وأكد باتيلي اعتزامه إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا قائلا ستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب. وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.