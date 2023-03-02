مشددًا على احترام المواطنين..اقعيم يطلع على الوضع الراهن في بنغازب بعد العمليات الأمنية

العنوان – بنغازي

شدد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم على احترام المواطنين والتحلي بالأخلاق والمسؤولية ، والالتزام بالتعليمات وبناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشُرطة.

واِطّلع اقعيم خِلال الإجتماع برؤساء الأجهزة والأقسام ومراكز الشُرطة التابعة لمُديرية أمن بنغازي على التقارير الخاصة بالوضع الراهن في المدينة بعد العمليات الأمنية والتحركات الصارمة التي قامت بها القوات المسلحة ووزارة الداخلية للقضاء على أوكار المخدرات وجمع السلاح والقبض على المطلوبين ومن لديهم أحكام لدى النيابة العامة ناهيك عن المُسجلين لدى منظومات وقوائم الأجهزة الأمنية.

وناقش وكيل الوزارة ملف حصر اِحتياجات المناطق ودعمها وتطويرها وسُبل التعاون مع الشركات القائمة الآن بخدمات هذه المناطق.

وتعهّد اقعيم بتذليل الصعوبات وتقديم كل ما يلزم من دعمٍ للأجهزة الأمنية لتكون بنغازي آمنة مُطمئنة.

ودعا للاِرتقاء بمستوى العمل الأمني الذي يَشهد تحسّنًا كبيرًا على أرض الواقع وانخفاضًا في وقوع الجريمة ، وبسطٍ لهيبة الدولة للحفاظ على الأمن والأمان والاِستقرار الذي يحتاجه المُواطنون لمُمارسة حياتهم اليومية وأعمالهم بشكل طبيعي في ظل حماية رجال القانُون من وزارة الداخلية والقوات المُسلحة .