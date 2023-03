ليبيا – قال عضو اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمتابعة الشركات المتعثرة والمنسحبة النائب خليفة الدغاري إن جمع البيانات والمعلومات ما زال مستمرًا وهناك مشكلة نقص البيانات وعدم دقتها من حيث الموقف الحالي والقانوني.

الدغاري أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة شكّلت عدة لجان بشأن الشركات المتعثرة، آخرها اللجنة المشكلة برئاسة وزير المواصلات، وسيكون لنا لقاء قريب معها.

وأكد أن اللجنة ستضع المقترحات الممكنة أمام مجلس النواب ليحيلها بدوره إلى الحكومة، وهنا ستواجه اللجنة إشكالية وجود حكومتين، بحسب قوله.

وأوضح أن مشكلة سداد الرسوم الضمانية من بعض الشركات، إحدى العوائق التي تواجه هذا الملف.

كما أضاف: “اتفقنا خلال اجتماعنا بالمستشار القانوني لصندوق الضمان، على عقد اجتماع يضمّ الصندوق ووزارة المالية والجهات المتخلِّفة عن سداد رسوم الاستقطاعات الضمانية، للوصول إلى حل يعالج هذا الإشكال”.

ورأى أنّ الدولة ملزمة بمعالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة (أكثر من 16 ألفًا) بغض النظر عن أسباب التعثّر فهي تخصّ الدولة، ودفع مرتباتهم لـ 3 أو 6 أشهر إلى حين حلّ الملف.

Shares

The post الدغاري: الدولة ملزمة بمعالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية