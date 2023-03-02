وزير المالية يستعرض مع أمين منظمة أوبك خُطط الوزارة لدعم قطاع النفط الليبي

طرابلس 02 مارس 2023 (وال)- استقبل وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حاليًا.

وتناول اللقاء الذي حضره وزير النفط والغاز محمد عون، بحث آليات دعم قطاع النفط والغاز الليبي بشكل يتلائم مع التطور المتسارع في مجالات الاستثمار في قطاع النفط والغاز والطاقات البديلة.

واستعرض اللقاء الذي عقد بمقر وزارة المالية بطرابلس، الاستراتيجيات التي تنتهجها الوزارة، والخطط التي تعتمدها من أجل الرفع من وتيرة عجلة هذا التطور والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع. (وال)

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