قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن مجلس النواب أنجز التعديل الدستوري الـ13 بالتوافق مع مجلس الدولة، وتم نشر التعديل الذي نرى أنه لا يلبي طموحات الليبيين ولكن يوصلنا إلى عملية الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأكد العرفي، في تصريحات صحفية، أن مهمة البعثة الأممية، هي اختيار لجنة لتشكيل حكومة تنفيذية مصغرة مهمتها الوحيدة هي الإشراف على العملية الانتخابية.

ورفض العرفي، فرض الخطط من قبل البعثة الأممية لأنها تعتبر بعثة للدعم وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

وتابع العرفي:” لا نمانع من وجود مراقبين دوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية”.