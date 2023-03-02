مدير قناة ليبيا الوطنية تعتذر عن بث مشهد رسوم متحركة يمس القيم

أعربت مدير عام قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني عن اعتذارها الشديد للشعب الليبي والأسرة الليبية عن بث مشهد رسوم متحركة قالت إنه يمس بالقيم ويخدش الحياء.

وقالت الطشاني في تسجيل مصور إن ما حدث خطأ مهني غير مقصود مؤكدة تحملها مسؤولياتها كاملة بصفتها المسؤولة الأولى عن القناة وأكدت الطشاني أنه لا يوجد أي مبرر للوقوع في هذا الخطأ.

وجددت الطشاني التأكيد على التزام قناة الوطنية قناة الوطن قناة الأسرة الليبية محافظة على قيمها وأصالتها وأعراف وتقاليد ليبيا.

وفي السياق وجهت الطشاني مدير إدارة البرامج بالقناة بالتحقيق الفوري في الواقعة وإحالة الموظفين المسؤولين على مراقبة هذا البرنامج والمتورطين في عملية بثه إلى المجلس التأديبي وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.