القنصل اليوناني لـ “ليبيا الحدث”: بنغازي آمنة بفضل جهود القيادة العامة ودحرها الإرهاب

قال القنصل اليوناني في بنغازي ستافروس فينيزيلوس، ان “وزير الخارجية اليوناني أصدر قرارا بفتح المجال الجوي بين اليونان وليبيا متمثلة في بنغازي لتوطيد العلاقات بين البلدين ولرفع الحظر الأوروبي الذي تواصل منذ اكثر من عقد”.

وأكد القنصل اليوناني في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن ذلك سيفتح مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال فينيزيلوس ان “الشعب اليوناني يكن مشاعر حب كبيرة للشعب الليبي، وان عودة هذه الرحلات سينعكس بالإيجاب على كل الاتحاد الأوروبي وليس على اليونان فقط، مؤكدا على دور اليونان في تطوير العلاقات الليبية مع الاتحاد الأوروبي”.

وأكد القنصل اليوناني انه “شعر بالحزن عندنا شاهد الخراب الذي تسبب به الإرهاب في بنغازي وانه شعر بحجم الجهود الكبيرة التي قامت بها القوات المسلحة للانتصار على الإرهاب ودحره، مثمنا حالة الاستقرار والامن في بنغازي وشعوره بالأمان عند تجوله في بنغازي وكانه احد أبناء المدينة”.