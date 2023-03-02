قائد أفريكوم يلتقي الناظوري والحداد

استضاف قائد أفريكوم الجنرال مايكل إي لانغلي رئيس أركان القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية عبد الرزاق الناظوري ورئيس أركان قوات المنطقة الغربية محمد الحداد.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” إنه “لمن دواعي سرورنا ان نلتقي الوفد العسكري الليبي المشترك للفريق أول حداد والفريق أول ركن الناظوري في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في روما والذي يستضيفه قائد أفريكوم الجنرال مايكل إي لانغلي”.

وأضافت السفارة الأمريكية تشيد الولايات المتحدة بالتزام الناظوري والحداد بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية مؤكدة تأييدها إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى.

وأعربت السفارة الأمريكية عن مواصلتها الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.