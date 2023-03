ليبيا – أكد المحلل السياسي فيصل الشريف أنه لا سبيل إلا المقاومة لانتزاع ليبيا من بين براثن تحالفات المال والبنادق ضد الشعب.

الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “لا أحد زاهد في السلطة ويريد الانتخابات كي يسلمها، لكننا سنأخذ بالظاهر وندفع بقوة من أجل التغيير، والتخلص من كل سلطات الأمر الواقع البالية، سياسيةً كانت أم عسكريةً”.

وأضاف الشريف: “لا سبيل إلا المقاومة لانتزاع ليبيا من بين براثن تحالفات المال والبنادق ضد الشعب، الشعبُ الذي نجحوا في تقسيمه وضربه ببعضه، بينما فشل هو في التحالف مع نفسه”.

